Вашингтон, , 04:21 — REGNUM Количество летальных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в США за сутки достигло рекордного уровня — 1700 человек, передает телеканал CNN.

При этом предыдущий рекордный уровень смертности от COVID-19 находился на уровне 1,4 тысяч умерших в сутки. Всего, по данным Университета Джонса Хопкинса, в США подтверждено более 396 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. От болезни умерли 12 722 человека с начала пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что в ряде американских городов проявляются признаки улучшения ситуации по коронавирусу. По его словам, к таким городам относятся наиболее пострадавшие — Нью-Йорк, Нью-Джерси и Новый Орлеан.

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