Пекин, , 04:19 — REGNUM За прошедшие сутки 112 переболевших коронавирусом пациентов покинули госпитали Китая, сообщает 8 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 77 279 пациентов было выписано из клиник Китая за все время эпидемии в результате излечения от нового коронавируса.

В общей сложности 81 802 человека заразились новым коронавирусом в Китае с начала эпидемии, а жертвами COVID-19 стали 3333 человека. За прошедшие сутки выявлено 62 новых случая заражения в Китае.