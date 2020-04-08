Пекин, , 04:14 — REGNUM На материковой части Китая выявлено 59 новых «импортных» случаев заражения коронавирусом, сообщает 8 апреля агентство Синьхуа.

На сегодняшний день, по данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в Китае зафиксировано уже 1042 «импортных» случая заражения коронавирусом нового типа. Из общего числа таких больных, 328 покинули госпитали по выздоровлению и 714 продолжают получать лечение в госпиталях страны. 23 человека находятся в тяжелом состоянии.

Ни одного случая смерти от «импортного» коронавируса в Китая выявлено не было. Кроме того, за прошедшие сутки в Китае было выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом.

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