Москва, , 04:03 — REGNUM Российский стандарт для марлевых масок будет утверждён в июне 2020 года, сообщили 8 апреля в пресс-службе Росстандарта.

«Запущен процесс разработки предварительного национального стандарта «Маски лицевые марлевые», планируемый срок утверждения — июнь 2020 года», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что в России существуют стандарты качества для медицинских масок и респираторов, однако единых требований для лицевых масок, которые относятся к прочим санитарно-гигиеническим изделиям, не установлено.

В настоящее время проект стандарта вынесен на публичное обсуждение.

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