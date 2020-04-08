Ухань, Китай, , 03:48 — REGNUM В провинции Хубэй в центральной части Китая не выявлено ни одного нового подтвержденного случая заражения коронавирусом, сообщает 8 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в провинциальной комиссии здравоохранения Хубэя, тем не менее, еще один человек скончался от опасной инфекции в этом регионе за прошедшие сутки. Сутками ранее в регионе впервые не было зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом, из которых три — внутренние, остальные — «импортные». Напомним, что Хубэй является эпицентром коронавиуса в Китае.

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