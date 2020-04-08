Вашингтон, , 03:47 — REGNUM В ряде городов Соединённых Штатов появляются признаки улучшения ситуации с распространением коронавируса, заявил 7 апреля журналистам вице-президент США Майк Пенс.

По его словам, к числу таких городов относятся наиболее пострадавшие — Нью-Йорк, Нью-Джерси, Новый Орлеан, Детройт, Бостон, Чикаго и Денвер.

«По первым цифрам, которые мы получаем, <…> появляются некоторые признаки выравнивания, прогресса», — сказал Пенс.

Он призвал американцев продолжать соблюдать меры, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США лидируют по числу заражений коронавирусом: по данным Университета Джонса Хопкинса, в стране уже заболели свыше 386 тысяч человек, более 12 тысяч человек скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: Помпео заявил, что США выделят $225 млн на борьбу с коронавирусом в мире