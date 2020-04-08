Пекин, , 03:44 — REGNUM На материковой части Китая выявлено 62 новых подтверждённых случая заражения COVID-19, сообщает 8 апреля агентство Синьхуа.

Среди всех новых случаев 59 оказались ввезенными из-за рубежа. Из трех внутренних случая заражения два приходятся на провинцию Шаньдун и один — на провинцию Гуандун, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения.

Две смерти от вируса были выявлены в стране, из которых одна приходится на Шанхай и еще одна — на провинцию Хубэй. Всего 12 новых случаев подозрения на заражения выявлено в Китае, из которых 11 «импортных» и один — местный.