Курган, , 03:40 — REGNUM В России отмечается рост числа беспризорных детей. Лидерами по росту безнадзорных несовершеннолетних стали два уральских региона — Курганская и Свердловская области. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на статистику Министерства внутренних дел России.

Так в 2019 году в России выявили 75,5 тысяч беспризорников до 18 лет против показателей 2018 года в 68,7 тысяч. Наибольшее количество безнадзорных детей зафиксировали в Курганской области — 9,7 тысяч. Далее идут Москва — 8,2 тысячи, и Свердловская область — 3,6 тысяч детей.

По мнению председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец рост числа беспризорников связан с деградацией института семьи в России, тотальным обнищанием населения и падением духовного уровня.