Якутск, , 03:42 — REGNUM Правительство Якутии для поддержки малого бизнеса разработало и приняло ряд мер на 600 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

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Принятые меры дадут возможность предпринимателям покрыть кассовые разрывы, оплатить зарплаты, налоги и аренду.

Турфирмам, автотранспортным предприятиям, общепиту на весь 2020 год снизят ставки налога по УСН: доходы до 1%, доходы минус расходы — до 5%.

Аренду снизят до фактически понесённых коммунальных затрат. Бизнесу предоставляется отсрочка по оплате основного долга до 6 месяцев по ставке ½ ключевой ставки ЦБ РФ.

«До 1 мая введён запрет на любые проверки в рамках контрольно-надзорной деятельности», — добавил глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Якутии отказалось от дорогих закупок, кроме медицинских, а также необходимых мер в борьбе с коронавирусом.