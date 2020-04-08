Якутск, , 03:33 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев утвердил перечень поручений по повышению эффективности и приоритизации расходов регионального бюджета. Высвободившиеся деньги направят на финансирование первоочередных мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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В настоящее время правительство республики вносит корректировки в бюджет Якутии.

Принято решение до конца 2020 года приостановить закупки дорогостоящего оборудования (за исключением медицинского), автомобилей, компьютерной техники, мебели, а также закупки на проведение текущего и капитального ремонта, если только необходимость в них не связана с ликвидацией аварий или чрезвычайных ситуаций. Также прекращаются закупки на содержание машин, проведение культурно-массовых мероприятий и выезды за пределы республики.

Приостановили перечисление субсидий учреждениям, кроме стипендий, выплат населению, лекарственного обеспечения, транспортного обслуживания больных и мер по предупреждению распространения инфекции.

«Необходимо поддержать людей и бизнес, поэтому расходы бюджета будут переориентированы на обеспечение социальных и экономических инструментов поддержки», — пояснил Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что вакцину от коронавируса стоит ждать к концу 2020 года.