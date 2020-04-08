Пограничный район, Приморский край, , 03:08 — REGNUM Пограничный переход между российским посёлком Пограничный и китайским городом Суйфэньхэ практически оказался заблокирован массой грузовиков, ожидающих своей очереди для проезда.

Читайте также: Власти Приморья ввели обязательный карантин для всех граждан Китая

После возобновления автомобильного грузового сообщения с китайской стороны погранперехода образовалась огромная очередь из грузовиков, идущих в Россию, пишет NEWS.ru. Стороны считают, что препятствием в движении грузовиков является низкая пропускная способность российского сегмента границы.

«В настоящее время обе стороны ведут активный диалог по поиску путей разрешения ситуации и стараются увеличить количество пропускаемых автомобилей», — отметили в российском генконсульстве в Харбине.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье введён обязательный карантин для всех граждан Китая, прибывших в регион.