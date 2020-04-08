Вашингтон, , 02:44 — REGNUM После того, как Sony выложила в сеть фотографии геймпада PlayStation 5, геймеры стали обсуждать в соцсетях вопрос о том, какого цвета будет сама консоль. На это обратил внимание портал Comicbook.

Некоторые поклонники платформы выразили надежду, что PS5 на старте продаж будет белой.

https://twitter.com/Ejsponge61/status/1247628222789029888

https://twitter.com/mvpnrs/status/1247621654345375744

https://twitter.com/smudgedhorizon/status/1247625657078747136

Другие предположили, что, поскольку белый геймпад DualSence имеет чёрные вставки, то аналогичную цветовую гамму получит и сама PS5. Кто-то также обратил внимание, что контроллер имеет ещё и синие линии подсветки.

https://twitter.com/gtheotaku/status/1247631004585558016

https://twitter.com/SpawnWaveMedia/status/1247616824860082176

Были и такие пользователи, которые предположили, что дизайн PS5 будет уникальным, и что, возможно, производитель даже сделает корпус новой консоли прозрачным.

https://twitter.com/THEAP99/status/1247629836887166976

Sony в своём блоге написала, что при создании нового геймпада она опиралась на отзывы пользователей о DualShock 4. Разработчики добавили в контроллер новые системы обратной связи, в частности, адаптивные триггеры получили кнопки L2 и R2.

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