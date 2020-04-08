Москва, , 02:38 — REGNUM Пожар, случившийся в одноэтажном ангаре на севере Москвы, ликвидирован, 8 апреля сообщает пресс-служба МЧС Москвы.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Сигнал о происшествии поступил в 00:36. Пожар локализован в 01:25. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля произошел пожар на территории оптово-розничного рынка «Привоз» в Симферополе. В результате обрушилась крыша здания. Никто не пострадал.

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