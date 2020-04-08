Богота, , 02:36 — REGNUM Вертолеты военно-воздушных сил Колумбии начали патрулирование населенных пунктов страны с целью предотвратить распространение коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что вертолеты колумбийских ВВС транслируют через звукоусиливающую аппаратуру призыв оставаться дома и соблюдать все требования властей по карантину.

«Мы используем специальные колонки, летаем над районами Боготы и близлежащими муниципалитетами, чтобы предотвратить и локализовать пандемию», — завил замкомандира бригады военной авиации полковник Хорхе Альфредо Мартинес.

В сообщении, транслируемом с вертолетов, говорится следующее: «Не забывайте следовать рекомендациям органов здравоохранения. Оставайтесь дома. Мы заботимся о вас и, соблюдая правила, вы заботитесь о нас». Отмечается, что жители Колумбии в ответ на это сообщение аплодировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля Колумбия запросила у НАТО помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Колумбийские власти попросили прислать экспресс-тесты, аппараты ИВЛ и аппаратуру для реанимационных мероприятий.

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