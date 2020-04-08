Владивосток, , 02:38 — REGNUM Депутаты Заксобрания Приморья смогут принимать участие в заседаниях и голосовать за законопроекты дистанционно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого парламента.

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Соответствующие изменения в краевой закон о Заксобрании и регламент работы были внесены на внеочередном заседании краевого парламента. Такое решение было вызвано осложнением ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее предложение о переходе на дистанционную работу уже обсуждалось в конце марта, когда в стране и регионе ещё не был введён всеобщий карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты приморского заксобрания приняли поправки в региональный закон, предусматривающие штрафы за нарушение карантинного режима.