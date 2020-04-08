Вашингтон, , 02:12 — REGNUM Три больницы американского штата Массачусетс получили разрешение на испытание японского препарата «Авиган», которое может применяться для лечения коронавирусной инфекции, сообщает газета Boston Globe со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, управление по санитарному надзору США выдало разрешение на проведение ограниченных клинических испытаний препарата «Авиган», также известного как «Фавипиравир». Других подробностей пока не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте китайские медики начали применять для лечения коронавирусной инфекции препарат против гриппа «Авиган». По их словам, применение препарата дало эффективный результат.

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