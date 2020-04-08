Москва, , 02:02 — REGNUM Предварительный график вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля сформировала Росавиация, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Первыми будут доставлены в Москву российские граждане из Нью-Йорка и Мале — оба рейса авиакомпании «Аэрофлот» состоятся 8 апреля. На следующий день возможна доставка из Денпасара.

«Запланированы рейсы «Аэрофлота» из Таиланда в Москву и Санкт-Петербург 10 апреля, — говорится в сообщении. — В эти же города авиакомпания может доставить россиян из Ларнаки».

На 10 апреля в предварительный график включены два рейса авиакомпании «Сибирь»: из Бангкока в Иркутск и Новосибирск, а также рейс из Токио во Владивосток.

Вывоз граждан РФ из Бангкока может быть продолжен 11 апреля рейсом «Аэрофлота» в Москву и Санкт-Петербург. Также, возможно, в этот день будет совершён рейс из Антальи столицу России.

В сообщении отмечается, что «Уральские авиалинии» планируют доставить пассажиров из Бангкока в Красноярск, Казань и Уфу. В предварительном плане на 12 и 13 апреля есть рейсы «Аэрофлота» из Мадрида, Токио, Подгорицы и Гоа в Москву.

Подчёркивается, что окончательный график вывозных рейсов будет утверждаться оперативным штабом правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

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