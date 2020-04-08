Владивосток, , 02:14 — REGNUM Не успело Приморье оправиться от сильнейшего в этом году снегопада, который прошёл 4 и 5 апреля, как на регион обрушился новый удар стихии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Новый снегопад основной удар в ночь на 8 апреля нанёс центральным районам Приморья, где, визуально, выпало 15−20 см снега. Сайт «Примпогода» прогнозирует осадки в среду, а также в ночь на четверг, 9 апреля, снег пройдёт во Владивостоке.

Отмечается налипание мокрого снега на провода, дорожная техника приступила к очистке автомобильных дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье после прошедшего снегопада полностью восстановлено электроснабжение.