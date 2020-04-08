Чикаго, США, , 01:46 — REGNUM Более 1,1 тысячи заключенных, не представляющих значительной угрозы для общества, были освобождены из тюрьмы в американском штате Иллинойс из-за ситуации с распространением нового коронавируса в стране, сообщил губернатор региона Джей Роберт Прицкер, 7 апреля передает телеканал CNN.

По словам Прицкера, подобным образом власти стараются защитить здоровье граждан, пребывающих в местах заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что в американских тюрьмах среди заключенных происходит быстрое распространение коронавируса нового типа.

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