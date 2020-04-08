Алжир, , 01:21 — REGNUM В Алжире выявили 45 случаев заражения коронавирусом нового типа за прошедшие сутки, сообщает Синьхуа со ссылкой на представителя минздрава страны.

По его данным, к 8 апреля в стране подтверждено 1468 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Также за сутки в Алжире умерли 20 пациентов с диагнозом COVID-19. Общее количество летальных случаев заболевания с начала пандемии составило 193.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в столице Алжира ввели комендантский час с трех часов дня до семи часов утра. Такой же режим действует в восьми провинциях страны из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

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