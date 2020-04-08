Доха, , 00:56 — REGNUM Два мобильных госпиталя на тысячу мест с оборудованием направил власти Катара в Италию для помощи в борьбе с пандемией коронавируса, 7 апреля сообщает агентство QNA.

Площадь первого объекта составляет примерно 5,2 тысячи квадратных метров, а второго — около 4 тысяч квадратных метров. Госпитали были погружены в самолеты в катарских ВВС, которые вылетели в место назначения. 9 апреля Катар отправит в Италию медицинское оборудование на еще двух самолетах.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 24 марта Россия с помощью 14 военно-транспортных самолетов перебросила около ста специалистов-эпидемилолгов с оборудованием для помощи республике в борьбе с коронавирсусной инфекцией.

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