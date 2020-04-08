Маскат, , 00:51 — REGNUM В Омане выявили 40 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба минздрава султаната.

Согласно данным ведомства, все новые пациенты — граждане Омана. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на территории страны достигло до 371. Количество же летальных случаев от болезни достигло двух. При этом выздоровели 67 человек.

В минздраве Омана призвали граждан страны соблюдать карантин, воздержаться от посещения людных мест и религиозных мероприятий, а также соблюдать личную гигиену.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай смерти от коронавируса нового типа был зафиксирован в Омане 31 марта. Тогда от болезни COVID-19 в султанате скончался 72-летний мужчина.

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