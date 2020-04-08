Вашингтон, , 00:33 — REGNUM Сумма в почти $1 млрд была выделена в качестве пожертвования в фонд Start Small на борьбу с новым коронавирусом основателем социальной сети Twitter Джеком Дорси. Об этом он сообщил 7 апреля на своей странице в данной соцсети.

Он отметил, что это сумма составляет 28% от его состояния и представлена акциями компании Square. Дорси надеется, что его поступок станет примером для других людей и компаний. Миллиардер добавил, что после победы над пандемией фонд сможет переключиться на сферу образования.

Как сообщало ИА REGNUM, британский автокоценрн Jaguar Land Rover пожертвовал более 160 своих автомобилей организациям по всему миру, занимающихся борьбой с пандемией коронавируса во всем мире.

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