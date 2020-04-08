Оттава, , 00:24 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о нехватке в Канаде тест-систем, выявляющих коронавирус нового типа, и аппаратов искусственной вентиляции легких. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Оттаве.

По его словам, ряд канадских производителей уже обратился к правительству с предложением о производстве вышеупомянутого медицинского оборудования. Сам Трюдо добавил, что правительство уже ведет переговоры с канадскими компаниями о производстве 30 тысяч аппаратов ИВЛ.

«Нам нужно быть готовыми к любым последствиям. Возможность запастись аппаратами ИВЛ сейчас крайне важна. Хотя, мы надеемся, что столько аппаратов нам не понадобятся», — добавил Трюдо.

По данным агентства Канады по здравоохранению, сейчас в стране находится около пяти тысяч аппаратов ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, к 7 апреля в Канаде было подтверждено 16 667 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За 6 апреля в стране выявили около 1,1 тысяч зараженных коронавирусом нового типа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Канаде зарегистрировали 16,5 тысячи случаев заражения коронавирусом