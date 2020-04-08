Рига, , 00:06 — REGNUM К началу второй недели удалённой учёбы в Латвии парламентский секретарь Министерства образования Рейнис Знотиньш признал, что 2000 школьников лишены технической возможности участвовать в удалённом процессе обучения, пишет портал LSM.

Для этого у них просто нет компьютеров с подключением их интернету. По предварительной информации Минобразования в начале процесса удалённого обучения компьютеров для учёбы не хватало у 3% учеников. Это около 5000 учащихся. По словам Рейниса Знотиньша министерство удовлетворило эти заявки, обеспечив школьников компьютерами. Однако, за это время выявилось, что технической возможности удалённо учиться нет ещё у 2000 учащихся. Пока вопрос с их обеспечением компьютерами не решён.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.