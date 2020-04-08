Рига, , 00:05 — REGNUM Во вторник, 7 апреля, кабинет министров принял решение о выделение 2,04 млн евро на поддержку медиа Латвии из средств предназначенных для непредвиденных расходов, пишет портал tvnet.lv.

Из этой суммы миллион евро достанется общественным СМИ, чтобы как сказано в пресс-релизе Министерства Культуры «обеспечить непрерывность производства качественного контента и усилить информационную безопасность государства». Более миллиона евро будут направлены в фонд поддержки медиа. Из этой суммы 599 492 евро предусматриваются для поддержки печатной прессы и новостных коммерческих интернет-порталов. 223 737 евро — на доставку прессы подписчикам. 217 699 евро — в качестве оплаты трансляции коммерческих ТВ каналов.

ИА Регнум 6 марта сообщало, доходы от продажи рекламы на коммерческих радиостанциях и ТВ Латвии, из-за мер борьбы с пандемией Covid-19, к апрелю снизились в среднем на 50%, а у некоторых компаний на 80%.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.