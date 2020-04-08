Вашингтон, , 00:00 — REGNUM До 230 человек возросло число членов экипажа авианосца «Теодор Рузвельт», у которых было подтверждено заражение коронавирусом. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба ВМС США.

На сегодняшний день, по данным пресс-службы, тест на коронавирус прошли 79% экипажа авианосца. Отрицательный результат был получен у 2037 членов команды.

На берег планируется отправить более трёх тысяч членов экипажа из почти пяти тысяч находящихся на судне. Остальные будут обеспечивать работу корабельных систем. В настоящее время авианосец пришвартован на военной базе «Гуам», его планируется оставить в строю, несмотря на выявление коронавирусной инфекции среди членов экипажа.

Напомним, что командование ВМС США сняло с должности командира авианосца «Теодор Рузвельт» Бретта Крозье, опубликовавшего открытое письмо к руководству о критическом положении экипажа корабля, среди которого распространяется коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выявленном заражении коронавирусом и у самого экс-командира авианосца Бретта Крозье.

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