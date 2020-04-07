Москва, , 23:55 — REGNUM Специальные авиарейсы для вывоза российских граждан из семи стран могут быть сформированы в ближайшие дни. Об этом сообщает 7 апреля пресс-служба Минтранса России.

Как уточняется, речь идёт о рейсах из Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории.

Сообщается, что замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов в ходе заседания рабочей группы по возвращению соотечественников заявил также о необходимости скорейшего решения вопроса с вывозом граждан из Южной Кореи и Италии.

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Напомним, ранее в Минтрансе сообщили, что вывоз российских граждан будет осуществляться по принципу «одна страна вылета — один российский регион или город прилёта». Такое решение принято для того, чтобы обеспечить условия для сдерживания распространения коронавируса.

Отмечено, что информация о том или ином планируемом рейсе будет доводится до глав регионов за сутки, чтобы местные власти могли оценить свои возможности для создания условий карантина и обсервации для прибывающих граждан.

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