Лос-Анджелес, США, , 23:46 — REGNUM В третьем сезоне Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Warzone появятся большие отряды. Новый трейлер дополнения издатель Activision и студия Infinity Ward 7 апреля выложили на YouTube-канале проекта.

Таким образом, разработчики подтвердили слухи об увеличении числености команд, которые появились в сети в марте 2020 года. Выход третьего сезона игры запланирован на 8 апреля 2020 года.

Ранее Activision объяснила, почему в ремастере (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Call of Duty: Modern Warfare 2 отсутствует режим мультиплеера. В компании сообщили, что разработчики не хотели разделять базу игроков, а все карты ремастера популярной игры для мультиплеера и так были выпущены для новой Modern Warfare.

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