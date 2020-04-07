Москва, , 23:42 — REGNUM Истребители Су-57 и МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» пройдут над Красной площадью в ходе Парада Победы 2020 года, сообщает 7 апреля ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

По утверждению агентства, в авиационной части парада, посвящённого 75-летию Великой Победы, будут задействованы 55 самолётов, в том числе четыре истребителя пятого поколения Су-57 и четыре МиГ-31К с гиперзвуковым комплексом «Кинжал».

Вместе с ними пройдут над Москвой воздушный радар А-50, военно-транспортные самолёты Ил-76, топливозаправщик Ил-78, стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, истребители МиГ-29, Су-30 и Су-35С, штурмовики Су-25.

Кроме того, над Красной площадью в парадном строю пройдут 20 вертолётов, в том числе Ми-26, Ми-8, Ка-52, Ми-35, Ми-28Н.

Общее число воздушных машин будет символизировать 75-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день отмена или перенос даты Парада Победы из-за пандемии коронавируса не обсуждается. Подготовка и тренировки проходят по плану.

Читайте ранее в этом сюжете: VR-реконструкция: водружение знамен Красной армии над Рейхстагом