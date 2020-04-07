Грозный, , 23:40 — REGNUM Справку о прохождении теста на COVID-19 должны будут иметь при себе пассажиры, вылетающие из Москвы в Грозный. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба «Вайнахавиа».

Уточняется, что на борт авиарейса «Москва — Грозный» будут допущены только пассажиры с отрицательным результатом теста на коронавирус. При этом всем пассажирам обязательно нужно быть в защитных масках.

Поясняется, что авиакомпаниям запрещено продавать билет на рейс в Грозный до предъявления справки о прохождении теста на COVID-19. При этом те, кто уже купил билеты, не будут допускаться к посадке при отсутствии справки.

Требование вступит в силу с 11 апреля. Всем пассажирам, у кого уже есть на руках билеты на авиарейс «Москва — Грозный», начиная с этой даты, рекомендовано пройти тест на наличие коронавирусной инфекции.

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