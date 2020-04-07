Москва, , 23:34 — REGNUM Граждане России, возвращающиеся домой из-за рубежа вывозными авиарейсами, должны исходить из «принципа платности перелёта», сообщает 7 апреля пресс-служба Минтранса.

Как пояснили в ведомстве, пассажиры, имеющие неиспользованные билеты иностранной авиакомпании, должны быть готовы заплатить 200 евро за человека при перевозке из пункта вылета в Европе и 400 евро в случае дальнего авиаперелёта. Для детей будут предусмотрены скидки.

«С иностранными компаниями пассажир будет решать вопросы компенсации за невыполненную перевозку в индивидуальном порядке, в том числе посредством судебных процедур», — отметили в Минтрансе.

Пассажиры, имеющие на руках неиспользованные билеты российской авиакомпании, будут приниматься на борт бесплатно. Впоследствии российские перевозчики осуществят между собой взаимозачёты, сообщили в пресс-службе.

В Минтрансе также обратили внимание, что пассажиры, подавшие заявку на рейс и не прибывшие на него, «должны понимать, что ожидание следующей возможности вылететь домой может затянуться на неопределённый срок».

Напомним, ранее в Минтрансе сообщили, что на сегодняшний день заявки на портале государственных услуг подали уже около 25,8 тысячи российских граждан, желающих вернуться из-за рубежа специальными авиарейсами.

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