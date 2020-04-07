Иерусалим, , 23:30 — REGNUM Отрицательный результат тестирования на наличие коронавирусной инфекции у израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху получен 7 апреля, сообщили в его пресс-службе.

В соответствии с этим двухнедельный карантин, в который был помещён глава правительства, завершается 8 апреля.

Напомним, два предыдущих теста Нетаньяху на коронавирус также оказались отрицательными. Но израильский политик находился в изоляции из-за того, что в его команде был выявлен заразившийся COVID-19.

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