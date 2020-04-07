Ташкент, , 23:20 — REGNUM До 520 человек возросло количество пациентов с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией в Узбекистане. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

За сутки количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом выросло на 16. Все подтверждённые случаи выявлены при лабораторном тестировании на коронавирус граждан, находящихся на карантине в стационаре.

По состоянию на сегодняшний день в стране при 520 выявленных случаях заражения зафиксировано два случая летального исхода и 30 случаев выздоровления.

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