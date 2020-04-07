Мурманск, , 23:18 — REGNUM И мурманской больницы выпи сан подросток, у которого был обнаружен коронавирус. Это уже второй случай выздоровления опасной инфекции в регионе.

Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, в области положительный тест на коронавирус сдали 76 человек, но пока в списке подтвержденных только 18 случаев. 16 человек находятся в больнице с CoViD-19, 33 человека госпитализированы за прошедшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера список зараженных пополнили работники объекта компании «Новатэк» в Белокаменке.