Москва, , 23:17 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом выявлено среди сотрудников Росатома, сообщил 7 апреля генеральный директор госкорпорации Алекей Лихачёв.

В своём новом видеообращении к сослуживцам Лихачёв отметил, что, по статистике Минздрава, случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены уже в 81 регионе, в том числе и в тех, где находятся предприятия атомной отрасли.

В «атомных» городах выявлено 26 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Глава госкорпорации упомянул город Заречный (Свердловская область), где заболели сотрудник Росамтома и его жена, и ещё три случая в Заречном (Пензенская область).

Лихачёв «Работниками ПО «Старт» эти люди не являются, но мы, конечно, всё равно эту ситуацию держим под контролем. Отмечены также заболевания в Железногорске, Обнинске и Десногорске».

По словам Лихачёва, с 3 апреля на предприятиях Росавтома выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом: в «Русатом Энерго Интернешнл», «Атомохране», «Русатом Оверсиз», в концерне «Росэнергоатом» и в ВНИИА им. Н.Л. Духова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом среди сотрудников Росатома был зарегистрирован 19 марта в Санкт-Петербурге.

Читайте ранее в этом сюжете: У граждан РФ, занятых на стройках АЭС за рубежом, коронавирус не выявлен