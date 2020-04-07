Москва, , 23:15 — REGNUM Около 25,8 тысячи российских граждан выразили желание вернуться на родину из-за рубежа специальными авиарейсами. Об этом сообщает 7 апреля пресс-служба Минтранса России.

В ведомстве уточнили, что на эти рейсы могут претендовать только лица, выехавшие из России после 1 января 2020 года, все они в обязательном порядке должны быть зарегистрированы на портале государственных услуг.

«Количество граждан данной категории, зарегистрированных на настоящий момент в списках Минкомсвязи, составляет около 25,8 тысячи человек», — говорится в сообщении.

Как пояснили в Минтрансе, на основании полученных сведений будут формироваться списки вывозных рейсов по принципу «одна страна вылета — один российский регион или город прилёта». Предполагается, что пассажиры одного рейса должны компактно проживать в соответствующем регионе, что позволит обеспечить условия для сдерживания распространения коронавируса.

Напомним, Россия с 6 апреля возобновила выполнение международных авиарейсов для вывоза российских граждан на родину. До этого рейсы были приостановлены на несколько дней в целях недопущения новых случаев завоза коронавирусной инфекции.

Теперь вывоз туристов осуществляется на основании заявок, которые граждане могут подать через специальную форму на едином портале государственных услуг.