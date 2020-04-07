7 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

Знаете какая техника оказалась самой неподготовленной к тому, что сейчас происходит? К этим ОРам и прочим названиям борьбы с невидимым врагом. Это юридическая техника. Такую околесицу в нормотворчестве и правоприменении совсем недавно даже невозможно было представить.

Валерий Шахов, , 23:02 — REGNUM Длительную изоляцию, которую усложнили не только превратив из простого слова в сложное слово путем присовокупления корня «сам», но и многим чем еще, переживают не только взрослые. О том, как организовать процесс проживания этого сложного состояния, взрослым советы дают все кому не лень. Но ведь, помимо взрослых, в совершенно не привычные для них ограничения попали и дети. Маленькие дети. Взрослые увещевания наподобие «потому что вирус» пережить длительное нахождение в замкнутом пространстве им не помогут. Все, чем можно реально занять детей и помочь им в этой крайне не простое для них время, это игры и только игры. Очевидность. Такая же очевидность, что для игр нужны игрушки. Все родители наверняка сталкивались с проблемой, что игрушки ребенку надоедают. В сети масса советов и о причинах подобного и том, что можно предпринять. Но все эти советы давались в период обычной жизни, исходя из анализа естественного хода «естественно-исторического» процесса, так сказать. Про особый режим (ОР), как его называют, в частности, в Московской области, никто и предположить не мог.

Самоизоляция

Нет, я сейчас не против особого режима как такового, несмотря на очевидные для юриста ассоциации, не против мер по борьбе с коронавирусом. Я в порядке вступления, о том, что в условиях особого режима игрушки детям необходимы. Полагаю, особых возражений против такого утверждения не будет.

Так вот, сегодня мне позвонила знакомая из одного подмосковного городка. Она уже много лет содержит магазин детских товаров. Хороший магазин, в котором можно купить для детей все. Все для новорожденных: детские подгузники, пеленки для новорожденных, детское питание, соски, бутылочки для кормления (перечисляю не просто так, это «приложение») и много чего для детей постарше. Очень большой ассортимент игрушек на все возрасты. Звонила она, мягко говоря, в весьма взволнованном состоянии и взывала ко мне с вопросами: что делать? Оказывается, ее вызвали в администрацию города и сообщили, что согласно Постановлению Губернатора Московской области от 02 апреля она обязана приостановить деятельность в части продажи товаров, не указанных в приложении к этому постановлению. Там получается написано:

«Приостановить с 28 марта 2020 года по 1 мая 2020 года: … работу объектов розничной торговли за исключением… объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении 2 к настоящему постановлению», —

поэтому торговать товарами для новорожденных, которые в приложение вошли можно, а вот игрушками нельзя. На что моя знакомая возразила представителю власти, сославшись на Распоряжение Правительства РФ от 27 марта, согласно которому (п. 4):

«При реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечне, такие хозяйствующие субъекты вправе реализовывать товары, не включенные в перечень».

На такое возражение она получила ответ: «Мы тут под Губернатором, а не под Мишустиным, а Губернатор разрешил только в части».

Вопрос «что делать?» от моей знакомой, возникший из мелкой, казалось бы, простой ситуации, как песчинка рождает лавину. А что вообще делается?

Знаете какая техника оказалась самой неподготовленной к тому, что сейчас происходит? К этим ОРам и прочим названиям борьбы с невидимым врагом. Это юридическая техника. Такую околесицу в нормотворчестве и правоприменении совсем недавно даже невозможно было представить. Цена слов в нормативных документах сведена к нулю, как исполнять то, что провозглашено правовой нормой не знает в первую очередь сам, провозгласивший эту норму, одна норма прямо противоречит другой и в первую очередь множество из них противоречит Конституции. Словом, хаос.

«Есть ли высокомерие в том взгляде, что законность не может быть калужская и казанская?» — вопрошал когда-то Ленин, сам отвечая — нет! Конечно есть, отвечают ему потомки из сегодня. Все на усмотрение регионов, такой девиз нашего времени, иное высокомерно. И пошла плясать губерния. Под кем ходим, того и закон. Какая архитектура отдельного нормативного акта? Какая систематизация всего массива правового характера? Какая, в конце концов, вообще юридическая техника? Зачем? Подручными средствами слепили, склеили — вот вам и закон.

Что там вверху перепуталось? Очень похоже на перепад температуры в органах. Сердце стало холодным, а голова горячей. Про руки это всем другая история. Это уже не про игрушки.