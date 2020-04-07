Иерусалим, , 22:54 — REGNUM Более 9,2 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Израиле. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

По данным израильского ведомства, на 21:00 мск количество пациентов с выявленным заражением коронавирусом составило 9248 человек, из них скончались 65 пациентов, выздоровели 770.

В тяжёлом состоянии в больницах находятся 149 человек, из них 117 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Ранее ИА REGNUM сообщало об ужесточении карантина на всей территории Израиля на время празднования иудейского праздника Песах. Блокаду населённых пунктов в стране обеспечивают военные и полиция. Гражданам страны с 15:00 мск 8 апреля до 07:00 мск 9 апреля запрещено выходить из дома, в том числе за продовольствием.

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