Вашингтон, , 22:50 — REGNUM Во всём мире по состоянию на 7 апреля зафиксировано 80 759 случаев смерти в результате заражения новым коронавирусом. Об этом сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

Сообщается также, что общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом во всём мире превысило 1,4 миллиона.

Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день складывается в Италии, Испании, США и Франции. В каждой из этих стран число скончавшихся от коронавируса уже превысило 10 тысяч человек.