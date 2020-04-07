Ростов-на-Дону, , 22:45 — REGNUM В Ростовской области выздоровела пациентка, заразившаяся коронавирусной инфекцией в Таиланде. Об этом проинформировал донской губернатор Василий Голубев 7 апреля.

«Девушка, которая прилетела после отдыха из Таиланда и первой среди дончан получила подтверждение диагноза по коронавирусу, прошла полный курс лечения и получила сегодня финальный отрицательный результат теста. Ожидаем, что завтра ростовчанка будет выписана из больницы», — написал глава региона в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что ростовчанку госпитализировали прямо из аэропорта «Платов» 21 марта. Она была помещена в инфекционное отделение горбольницы №1 имени Семашко. Члены её семьи отправлены на карантин, под наблюдением находились и пассажиры международного рейса.

В настоящее время количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 17. При этом главный санитарный врач Ростовской области ожидает увеличения числа подтверждённых случаев заболевания.

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