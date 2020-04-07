Иркутск, , 22:40 — REGNUM Авиарейс компании S7 с 200 гражданами РФ прибыл из Бангкока в аэропорт Иркутска. Об этом 7 апреля сообщили журналистам в справочной службе аэропорта.

Самолёт из Бангкока с 200 пассажирами на борту приземлился в аэропорту Иркутстка в 02:40 (21:40 мск).

Все прибывшие на родину граждане РФ будут размещены в обсерваторе.

Напомним, Россия возобновила вывозные авиарейсы для граждан РФ, застрявших за рубежом, с 6 апреля. В этот день были осуществлены два авиарейса для вывоза российских граждан, сформированные на основе заявки, которую всем желающим выехать на родину предлагалось заполнить на едином портале госуслуг.

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