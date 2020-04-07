Москва, , 22:28 — REGNUM В компании «Аэрофлот» предупредили пассажиров об ожидающей их обязательной изоляции. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

"Информируем вас, что рядом российских регионов принято решение об обязательной 14-дневной изоляции и медицинском наблюдении пассажиров, прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга», — говорится в обращении к пассажирам.

Отмечается, что пассажиры, прибывающие в субъект РФ по месту проживания, могут пройти изоляцию в домашних условиях или в специализированном медучреждении.

Для тех, кто проживает в другом регионе, обязательна изоляция и медицинское наблюдение в условиях обсерватора.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане, прибывшие во Владимирскую область из других регионов, теперь должны сообщать об этом на горячую линию регионального департамента здравоохранения.

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