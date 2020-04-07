Вашингтон, , 22:28 — REGNUM В США умерло от болезней, вызванных коронавирусом COVID-19, более 12 тыс. человек, сообщает 7 апреля Университет Джонса Хопкинса, ведущий официальные подсчёты статистики пандемии в стране.

По данным университета, жертвами инфекции стал уже 12 021 человек.

При этом количество выявленных случаев заражения коронавирусом составляет 383 тыс.

Также сообщается, что выздоровевшими считаются порядка 20 тыс. пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля Всемирная организация здравоохранения сообщила, что всего в мире зафиксировано около 1,28 млн. случаев заражения COVID-19, а также свыше 72 тыс. смертельных исходов этого заболевания.

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