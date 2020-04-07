Донецк, , 22:25 — REGNUM Шестой случай заражения коронавирусом в ДНР выявлен 7 апреля, сообщили в пресс-службе минздрава Республики.

Заражение коронавирусом выявлено у приехавшего из Москвы человека. За медицинской помощью он обратился 4 апреля, его положили в больницу, а контактировавших с ним поместили на карантин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ДНР первый случай инфицирования вирусом SARS-CoV-2 был подтверждён 31 марта.

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