Екатеринбург, , 22:16 — REGNUM В 2020 году в Екатеринбурге не будут менять плитку на улицах города. Об этом заявил мэр Александр Высокинский.

«У нас были планы, но сейчас не до жиру», — сказал градоначальник в эфире «Студии 41».

Маловероятно, что в городе всё-таки проведут ремонты улиц — деньги будут тратиться на первоочерёдные статьи расходов. Однако, с другой стороны, сейчас появится время на устранение недостатков прошлогодних работ, считает глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии COVID-19 бюджет Екатеринбурга потеряет несколько миллиардов рублей. В городе готовят корректировку главного финансового документа.

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