Москва, , 22:06 — REGNUM Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что вакцина от нового коронавируса появится не раньше, чем к концу 2020 года. Об этом она рассказала сегодня, 7 апреля, в интервью журналистам.

По словам Скворцовой, если сценарий развития процесса пандемии в России не изменится, то через 10−14 дней ситуация выйдет на «плато», а затем пойдет на спад.

«Процесс напоминает синусоиду — столько времени, сколько мы поднимались, столько же будем опускаться. Где-то до первой декады — середины июня. В том случае, если у нас не изменится сценарий развития процесса», — сказала Скворцова.

Также она отметила, что экспресс-тесты, которые позволят выявить антитела на коронавирус прямо у постели больного, появтся к концу данной недели.

А вот ждать вакцину от коронавируса сейчас нет смысла — она появится разве что к концу 2020 года.