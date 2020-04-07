Скопье, , 23:01 — REGNUM Премьер-министр Северой Македонии Оливер Спасовски 6 апреля выступил с пресс-конференцией, в ходе которой сообщил о новых мерах по ограничению передвижения граждан, принятых правительством. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Со среды 8 апреля на всей территории страны передвижение будет возможно лишь с 5 утра до 16:00. При этом несовершеннолетним выход из дома будет разрешен только в период с 13:00 до 15:00.

Также запрещено перемещение граждан по общественным местам группами более двух человек, не считая детей младше 14 лет.

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