Тбилиси, , 22:03 — REGNUM Представители второго постоянно действующего морского соединения НАТО (SNMG2) вместе с сотрудниками департамента береговой охраны Грузии проведут в Поти совместные учения в дистанционном режиме. Об этом сообщает МИД Грузии.

По информации министерства, соединение SNMG2 прибыло в грузинский порт Поти на Черном море 7 апреля и пробудет здесь до 9 апреля. В состав подразделения входят морские корабли 5 стран — членов НАТО: Болгарии, Канады, Италии, Турции и Румынии.

Учения, которые будут проведены в рамках этого визита в Поти, нацелены на повышение взаимной совместимости морских сил Грузии и НАТО и на усиление обороноспособности Грузии, заявляют в МИД. На фоне пандемии коронавируса этому визиту в Тбилиси придают особое значение.

«На фоне пандемии коронавируса в мире и в Грузии визит второго постоянно действующего морского соединения НАТО в Грузию — четкое послание твердой поддержки нашей страны и подтверждает приверженность курсу на вступление Грузии в НАТО. Вступление Грузии в НАТО еще больше усилит безопасность на Черном море и обеспечит утверждение стабильности в регионе», — подчеркивают в МИД Грузии.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что визиты морского соединения НАТО в Черноморские порты Грузии носят регулярный характер, что расценивают как один из ощутимых результатов успешного сотрудничества в сфере безопасности на Черном море.

Напомним, что на 7 апреля в Грузии зафиксировано 195 случаев коронавируса, 46 пациентов вылечились, 3 скончались.