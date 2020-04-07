Тбилиси, , 22:00 — REGNUM Грузинский врач-инфекционист, директор Тбилисского центра инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе не исключает, что в будущем коронавирус никуда не исчезнет и превратится в обычную сезонную инфекцию. В этом процессе большая часть населения выработает иммунитет к новому вирусу, и смертность от него, соответственно, может понизиться.

«Сегодня смертность от коронавируса в странах Европы составляет 10%, в мире в среднем 5%. Это огромный показатель, потому что смертность от гриппа составляет 0,5%. Но возможно, в дальнейшем большая часть населения приобретет иммунитет против этого вируса, и он станет обычной сезонной инфекцией», — заявил Тенгиз Церцвадзе.

Но это, по его словам, лишь предположение, потому что новый вирус существует всего три месяца, и сегодня никто не может предсказать, как будут развиваться события дальше.

Отметим, что аналогичное предположение ранее высказывали и представители Национального центра Грузии по контролю заболеваний и общественному здравоохранению.

На 7 апреля в Грузии зафиксировано 195 случаев коронавируса, 46 пациентов вылечились, 3 скончались.